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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu’nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen’in talebi üzerine kendisiyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, AB üyelik süreci ve Suriye konusu ele alındı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen’in görüşmesinde; AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye’deki Suriyelilere destek verilmesi konuları ele alındı.

Erdoğan ve Leyen, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerini de konuştu.

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