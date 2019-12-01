Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

"Türkiye'nin terörle mücadelesine saygı duyacaksınız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi 'nde kendi adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi temel atma töreninde konuştu. Burada önemli açıklamalar yapan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yüklenerek, 'İstediğiniz kadar hoplayın zıplayın. İstediğiniz kadar eveleyin geveleyin. Önünde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına, güvenlik ihtiyaçlarına, terörle mücadelesine saygı duyacaksınız. Bunun başka çıkışı yok.' diye konuştu.