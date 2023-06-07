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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü: 'Türkiye'nin üyeliği için somut adım atın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Erdoğan, Michel'e Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği doğrultusunda somut adım atılması gerektiğini iletti.

18:15 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - AB Konseyi Başkanı Charles Michel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - AB Konseyi Başkanı Charles Michel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut gündemle temasların artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

"Türkiye'nin tam üyeliği için somut adım atın"

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.


Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, göçün idaresi ve terörle mücadele alanlarında işbirliğinin önemini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin, ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temin edeceğini belirtti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Charles Michel
#Avrupa Birliği
#AB üyeliği
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