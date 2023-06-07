Miçotakis: Yunanistan'ın karşısında Türkiye gibi büyük ve öngörülemez bir komşu var

"Bu önemli zira Türkiye bugün güçlü ve istikrarlı bir hükümete sahip, Yunanistan'da ise geçici hükümet var. Eğer birinci partiye fazladan milletvekili veren sistemle yapılmış olsaydı seçimler, bizim de istikrarlı ve tek başına iktidara gelmiş bir hükümetimiz olabilirdi."