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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye adil barışın tesisi için çabalarını sürdürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Herson'da yıkılan baraja ilişkin komisyon kurulmasını teklif eden Erdoğan, ''Türkiye adil barışın tesisi için çabalarını sürdürecek. Tahıl koridorunun açık kalması için istişareler devam etmeli'' ifadelerini kullandı.

15:49 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin kapsamlı soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.


Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletlerin ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Mutabakatı'nın sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizerek, müşterek gayretlerle tesis ettikleri mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınması noktasında hayati rol oynadığına dikkati çekti.


Erdoğan, Birleşmiş Milletlerle Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de belirtti.


Türkiye'nin adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduğunu vurgulayan Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söyledi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Putin
#Rusya
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