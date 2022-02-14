Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid tarafından resmi törenle karşılandı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid tarafından resmi törenle karşılandı
​Cumhurbaşkanı Erdoğan - Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan

Erdoğan ve Bin Zayid'in, Kasr El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Bin Zayid, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Bin Zayid, anlaşmaların imza törenine katılacak, baş başa görüşecek.

Erdoğan, toplantı sonrasında Bin Zayid tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katılacak.

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