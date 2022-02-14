Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid tarafından resmi törenle karşılandı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu: HDP’yi terör örgütünden kurtarmalıyız

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, altı muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıda HDP'nin yer almamasının sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli olduğunu söyledi. HDP'nin terör örgütü gibi yansıtıldığını bu yüzden açıkça görüntü verilmediği imasında bulunan Erdoğdu, ardından da “Terör örgütüyle duygusal ilişkisi var. HDP'yi terör örgütünden kurtarmalıyız” dedi.