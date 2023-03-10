Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: AK Parti'de milletvekili adaylığı için örnek karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili seçimleri için adaylık başvurusu yapacakların belirlenecek asgari rakam tutarını, AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırılmasını isteyeceklerini duyurdu.
"Örnek olacağına inanıyorum"
"Örnek olacağına inanıyorum"
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;
"AK Parti'den milletvekili adayı olacaklarla ilgili bir karar aldım. Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce asgari rakam tutarını AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır. Yapacakları cömert bağışlarla deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunacak tüm arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Bu kararın diğer partilere örnek olacağına da inanıyorum."
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