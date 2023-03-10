Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: AK Parti'de milletvekili adaylığı için örnek karar

"AK Parti'den milletvekili adayı olacaklarla ilgili bir karar aldım. Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce asgari rakam tutarını AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır. Yapacakları cömert bağışlarla deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunacak tüm arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Bu kararın diğer partilere örnek olacağına da inanıyorum."