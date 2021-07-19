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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adadaki kardeşlerimizle çifte bayram yaşayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Adadaki kardeşlerimizle çifte bayram yaşayacağız" dedi. KKTC parlamentosunda müjdeyi açıklayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınında son durum ile ilgili olarak, "Dün, evvelsi gün vefat sayılarında düşüş oldu, dün itibariyle vefat sayıları da ciddi manada arttı. Yanılmıyorsam 77'ye falan çıktı. Rakam 7 binleri falan tekrar yakaladı. Bu bizim için bir tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemek gerekiyor" diye konuştu. Erdoğan, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı ile ilgili olarak, "Bu lafı gitsinler aynen kipa takanlar için de söylesinler. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şey söyleyebilirler mi?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adadaki kardeşlerimizle çifte bayram yaşayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar. Kıbrıs Barış hareketinin yıldönümü nedeniyle önemli bir ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan Havalimanı'nda açıklamalar yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarınının satır başları şöyle:

"20 Temmuz törenlerine katılmak üzere az sonra Lefkoşa'ya hareket edeceğiz. Adadaki kardeşlerimizle birlikte çifte bayram yaşayacağız.

Harekatla Rumlar'ın Kıbrıs Türklerine 1963'ten sonra yoğunlaşan mezalimi sona erdirmiştir.

Lefkoşa'da bugün ayrıca Meclis'te tertiplenecek özel oturuma katılarak bir hitap gerçekleştireceğim. Ersin Tatar'la farklı alanlardaki projelerin açılışını gerçekleştireceğim.

Kıbrıs Türkü yarım asırdan fazla süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor.

Sayın Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsattır. Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu göstermiştir. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı gelecek arzu ede taraflara tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum.

KKTC her türlü zorluğa rağmen kendi ayakları üzerinde duran bir devlettir. Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi de Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir.

BEKLENEN MÜJDE

Biraz sonra Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda yapacağım konuşmada inşaAllah bu müjdeyi oraya açıklayacağım. Burada açıklarsam Kıbrıs Parlamentosu'ndaki konuşmam boşa geçer.

AZINLIK FELSEFESİNİ KABUL ETMİYORUZ! ONLARI ZORA SOKAR

Biz bir defa artık eşit egemen iki devlet olarak bir çözümün dışındaki yöntemleri kabul etmiyoruz. Ayrıca bu türden girişimler onları zora sokar. Anında gereğini yaparız.

AK Parti'den AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki
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AK Parti'den AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki

ALMANYA'DAKİ İŞLETMELERE BAŞÖRTÜSÜ KISITLAMASI KARARI

Özellikle Adalet Divanı, ismini değiştirmesi lazım. Bunun Adalet Divanı'yla yakından uzaktan alakası yok. Bunların Adalet Divanı olduklarını ispat edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir, bunu öğrenmeleri lazım. Acaba kipayı takanlar için bu tür bir şeyler söyleyebilirler mi? Önce gitsinler kipa ile ilgili kararlarını da gözden geçirsinler.

Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına kınama
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Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına kınama

AFGANİSTAN'DA TALİBAN'IN "İSTEMİYORUZ" DEDİĞİ İDDİASI

Taliban'ın açıklamalarında "Türkiye'yi istemiyoruz" gibi bir ifade yok. Kendilerine göre bazı açıklamalar yapıyorlar. Ve bize yönelik bazı yaklaşımları var. Bu adımları atarken bizim Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var. Bu planlarımızın gereğini yerine getiriyoruz. Gerek dışişleri nezdinde gerek şahsım olarak bu adımları atıp ne gibi görüşmeler yapacağız bunlarla nereye ulaşacağız. Bunun gayreti içerisindeyiz.

Burada Taliban'ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Biz buradan Taliban'a sesleniyoruz. Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım. Bir an önce böylece Afganistan'da barışın egemen olduğunu göstermemiz lazım.

Taliban ile Afgan hükümeti anlaştı: Müzakereler hızlandırılacak
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Taliban ile Afgan hükümeti anlaştı: Müzakereler hızlandırılacak

MASKE MESAFE TEMİZLİK KURALI DEVAM ETMELİ

Maske mesafe ve temizlik kuralı devam etmeli. Toplu bulunduğumuz ortamlarda mesafeye, bu temizlik kuralına dikkat etmemiz gerekiyor. Aşı konusu zaten açık. Olmayanlar mutlaka yaptırmalı. Kendi aşımızı da üretmek suretiyle ihtiyaç sorunumuz olmayacak şekilde çözmüş olacağız. Sağdan soldan yapılan olumsuz propagandalara kulak asmadan aşımızı yaptıralım.

Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar.
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