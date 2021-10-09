​Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış törenine katılmak üzere katılmak üzere Adana'ya geldi.
Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Merkez Park'taki 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılışı'nı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'na katıldı.
Yoğun programı sonrasında gençlerle türkü söyledi
Yoğun programını akşam da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.
AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.