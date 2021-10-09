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ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da akşam saatlerinde gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adanada gençlerle türkü söyledi
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış törenine katılmak üzere katılmak üzere Adana'ya geldi.

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Merkez Park'taki 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılışı'nı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle türkü gecesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle türkü gecesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da akşam saatlerinde gençlerle buluştu. Gençlerle birlikte yorgunluğunu atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimi zaman da türkülere kendisi eşlik etti.

Yoğun programı sonrasında gençlerle türkü söyledi

Yoğun programını akşam da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle türkü söyledi
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle türkü söyledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da akşam saatlerinde gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gençlerle birlikte Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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