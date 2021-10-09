Gündem Cumhurbaşkanımız Erdoğan inşası devam eden Çukurova Havalimanını havadan inceledi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanımız Erdoğan inşası devam eden Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Mersin’in Tarsus ilçesinde inşası devam eden Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanımız Erdoğan inşası devam eden Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’in Tarsus ilçesinde inşası devam eden Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi.

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