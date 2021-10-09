​Cumhurbaşkanımız Erdoğan inşası devam eden Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi

Devlet Bahçeli: Bu gençlik Kerbela'da Yezid ile kazanmaktansa Hz. Hüseyin ile şehit olmaya talip bir gençliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenen 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Gençlere mesajlar veren Bahçeli, 'Efendimiz'in şu buyruğu iman ve dava insanı için nimet gibi görülmesi gereken bir davranıştır: Allah'a yemin ederim ki Güneş'i sağ elime, Ay'ı da sol elime verseler yine de bu davadan vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, ya da ben bu yolda yok olurum. Milliyetçi ülkücü bu ahlakla yoğurulmuştur.



Bu gençlik ki Kerbela'da Yezid ile kazanmaktansa, Hz. Hüseyin ile şehit olmaya talip bir gençliktir. Kürşad'ın 40 çerisiyle Çin Sarayı'na baskın yapan yiğitlerin ahfadı bugün burada adeta kıyamdadır. Hani bir söz vardır ya bizim rahat edemediğimiz yerde hiç kimse istirahat edemez.' ifadelerini kullandı.

