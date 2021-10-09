​Cumhurbaşkanımız Erdoğan inşası devam eden Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’in Tarsus ilçesinde inşası devam eden Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Mersin’in Tarsus ilçesinde inşası devam eden Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’in Tarsus ilçesinde inşası devam eden Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi.
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