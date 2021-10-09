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POLİTİKA

Adana'ya dev yatırım: Erdoğan 26 fabrikanın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da 26 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. 22 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımının yapıldığını belirten Erdoğan, "Bu 83 bin ilave istihdam sağlayacak. Yükselen her yeni fabrika bacası, geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adanaya dev yatırım: Erdoğan 26 fabrikanın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana ‘da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

83 BİN EK İSTİHDAM

Bugün 22 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışını yapıyoruz. Açılışını yaptığımız Ceyhan Endüstri Bölgesi gibi 23 büyük çaplı tesis daha ekliyoruz. Bu 83 bin ilave istihdam sağlayacak.

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"Onlar yalan ve iftira çukurlarında debelenip dursunlar biz işimizi yapmayı sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı 'Ülkemizi bugüne kadar çıkan her engelden nasıl kurtardıysak bugün de aynısını yapacağız. Varsın ötekiler yalan ve iftira çukurlarında debelenip dursunlar. Biz 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı .

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Yükselen her yeni fabrika bacası, geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor.

DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA

Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojinin sağladığı yeni imkanları da en iyi şekilde kullanacağız. Milletimiz istiyor biz de yapıyoruz. Bugüne kadar hep böyle oldu. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek.

YALANLA DEBELENİP DURSUNLAR

Ülkemizi bugüne kadar çıkan her engelden nasıl kurtardıysak bugün de aynısını yapacağız. Varsın ötekiler yalan ve iftira çukurlarında debelenip dursunlar. Biz 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz.

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