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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da depremzede ailelerle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretlerine bugün Adıyaman’la devam edecek. Erdoğan, depremzede ailelerle bir araya gelecek. İnşası tamamlanan 2 bin 798 konutun kurayla belirlenecek hak sahiplerine teslim edileceği törene katılacak.

08:35 - 8/02/2024 Perşembe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki il ziyaretleri devam ediyor.


Erdoğan, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın ardından, Asrın Felaketinin yaşandığı illerden Adıyaman'da olacak.


2 bin 798 konut hak sahiplerine teslim edilecek


Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenecek programlarda depremzede ailelerle bir araya gelecek.


Adıyaman'daki yeniden imar ve ihya çalışmalarını inceleyecek. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da olduğu gibi Adıyaman'da da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.


İki ayda 75 bin konut teslim edilecek


Adıyaman'da 2 bin 158'i il ve ilçe merkezlerinde, 640'ı kırsalda olmak üzere toplam 2 bin 798 konutun kurası çekilecek.


Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının sayısı 31 bin 374'e ulaşacak. İki ay içerisinde deprem bölgesindeki illerde 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek.


Adıyaman ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da ilçe belediyelerinin aday tanıtım toplantısına da katılacak. Adıyaman'daki 9 ilçenin belediye başkan adaylarını açıklayacak.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Adıyaman
#Deprem Bölgesi
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