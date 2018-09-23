Cumhurbaşkanı Erdoğan: Af teklifi Meclis'e geldiğinde inceleriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi için ABD'nin New York şehrine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gündeme dair yaptığı açıklamalarda MHP'nin af teklifine, yerel seçimlerdeki ittifaka, Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ve İdlib mutabakatına dair bir çok soruya cevap verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

BM'de insani krizlere dikkat çekeceğim.

Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun Fırat'ın doğusunda büyüyen terör bataklığıdır.

Bu bataklığı kurutulması için gerekenler yapılmalı.

İran'daki son meydana gelen terör eylemi.. Şu an içeriğinde neler var neler yok bilemiyoruz ama dün akşam itibariyle 29 kişinin öldüğü, böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. İran halkının başı sağ olsun diyoruz.

Türkiye olarak bölgedeki bu gelişmelerde, Tahran ve Soçi zirveleri, bunlar hassasiyetimizi arttırmamızı gerekiyor. New York'ta çok sayıda devlet başkanı ile görüşeceğiz. ABD mensubu yatırımcılarla bir araya geleceğiz.

İLK DEVLET ZİYARETİ OLACAK

Türkiye'deki ABD'li yatırımcılarla görüşmeleri yaptık. Şimdi de Amerika'da bunun geniş kapsamlı halini yapacağız. Medya temsilcileriyle, kanaat önderleriyle istişarelerimiz olacak.

New York'taki ziyaretimizin ardından, 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Steinmeier'in önerisiyle ziyaretim devlet ziyareti olacaktır. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardından yapılacak ilk devlet ziyareti olacaktır. Burada sayın Merkel ve yatırımcılarla da bir araya geleceğiz.

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Ziyaretimin son günü Köln'e geçerek cami açılışına katılacağız ve burada vatandaşlarımızla buluşacağız.

Hazine ve Maliye Bakanımız ve Ticaret Bakanımızın birlikte yapmış olduğu Almanya ziyaretiyle ön görüşmeler yapılmıştı. Bunları bu ziyarette tekrar ele alma fırsatımız olacak. Almanya'nın gümrük birliğinin genişletilmesi ve vize serbestisi konusunda yapıcı bir rol üstlenmesini bekliyoruz.

Bir diğer konumuz da bölgesel gelişmeler olacak. Almanya'nın 2019-2020 dönemi Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinin uluslararası etkisini artıracağına inanıyorum. Avrupa'da artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı bir diğer konumuz olacak.

Sayın Merkel'in ırkçılığa karşı net tavrını takdirle karşılıyoruz. Terörizmle mücadelede işbirliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bildireceğim.

SORU CEVAP

ABD Başkanı Donald Trumo ile görüşecek misiniz?

Amerika tarafından talep gelirse değerlendiririz. Amerika tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil.

MHP'NİN AF TASARISI

Biz bazı açıklamaları duyduk. Fakat bizi,m bu konudaki emel ilkemiz şudur: Af konusu eğer bir suç devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir.

Bunu affedebilecek merci mazlum mağdur insanların ta kendisidir.

Af ile ilgili talebin içeriği Meclis'e gönderildiğine göre arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapar atılacak adım varsa üzerinde durulur.

Konuşulanlara bakıldığında bunlar kişileri de ilgilendiren bir durum. 162 bin kişinin devletle alakası konusunda arkadaşlarıma sordum devlete karşı işlenmiş bu sayıda bir suç söz konusu değil dediler.

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RUSYA İLE İDLİB MUTABAKATI

Düne kadar Rusya'dan gelen bir heyet burada görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerin neticesinde detay çalışmalar üzerinde de duruldu.

En kısa zamanda inşallah en isabetli en hayırlı ne olacaksa bölgenin barışı için bu adımı atacağız. Mutluyuz çünkü 3,5 milyon insanın yaşadığı İdlib'de bütün bu siviller burayı terk ettiklerine gidebilecekleri yer Türkiye.

Böyle büyük bir mülteci akının Türkiye'nin üstlenmesi kolay değildi. böyle bir anlaşmanın sağlanması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu. temenni ederim ki bu süreci başarıyla sürdürürüz.

MHP İLE İTTİFAK

Seçimlere şu anda baya uzun bir zaman var. Bu zaman içerisinde liderler olarak görüşmeye hazırız. Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi, oradan görevlendirecek bir arkadaşa karşı ben de genel başkan yardımcım ve genel başkan vekilimi görevlendirdim. Bu arkadaşlarım bu işe hazır. Onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. İçerik nedir, bunların bilinmesi lazım. AK Parti olarak bütün hedefimiz, tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazır olmaktır. Ve şu anda Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz neyse, bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti koruruz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanırız.

3. HAVALİMANININ AÇILIŞI ERTELENECEK Mİ?

29 Ekim'de açılışını yapacağız. Açılış için herhangi bir erteleme söz konusu değil. Dün zaten oradaydım. Tekraren arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız. Peyderpey oraya inişi kalkışlar konusunda, THY'nin İGA'yla yapacağı görüşmeler önemli. Atatürk Havalimanı hemen devreden çıkmayacak. 29 Ekim açılış tarihidir. Test çalışmalarını TEKNOFEST'le yaptık. Terminal binası her şeyiyle hazır. Pist gayet güzel. Bu pistlerin sayısı da artacak. Onun çalışmaları da devam ediyor.