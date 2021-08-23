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POLİTİKA

Avrupa elini taşın altına koysun

Afganistan diplomasisine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı liderlere, Afgan düzensiz göçü krize dönüşmeden önce adım atmaları çağrısı yaptı. AB Konseyi Başkanı Michel ve İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüşen Erdoğan, Afganistan ve İran’da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret etti. Erdoğan, sorun krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afgan göçmen sorununu liderlerle görüştü: ​Avrupa elini taşın altına koysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Erdoğan görüşmelerinde Afganistan ve İran’da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret etti ve sorun krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

İLAVE GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAYIZ

Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, Afganistan’da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirterek, gerekli tedbirler alınmazsa Afganistan kökenli göç baskısının daha da artacağını, bunun da bütün ülkeler için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğini söyledi. AB’nin, Afgan halkına Afganistan’da ve Afganistan’a komşu ülkelerde, özellikle İran’da yardım etmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hâlihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.

SEMBOLİK ADIMLAR SORUNU ÇÖZMÜYOR

AB’nin, Afganistan misyonu için çalışan yerel personelin, Türkiye’ye kabul edilmesi konusunda talep aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye ülkelerin kendilerine hizmet vermiş, güç durumdaki insanların yalnızca küçük bir kısmına kapılarını açtıklarını, bu tür sembolik adımlarla meselenin üstesinden gelinemeyeceğini ve Türkiye’nin üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını üstlenmesinin beklenemeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin aday ülke olduğu hatırda tutularak kapsamlı, içerikli ve samimi bir iş birliği tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ÖNCELİĞİMİZ TAHLİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ve vize serbestisi başta olmak üzere 18 Mart Mutabakatı’nın bir bütün olarak hayata geçirilmesine yönelik beklentisini yineledi. Afganistan’daki son gelişmelerin Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanında Avrupa Birliği’nin PESCO projesinde yer almasının önemini ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin mevcut önceliğinin Afganistan’ın sürdürülebilir barış ve istikrara kavuşmasının yanı sıra bu ülkedeki vatandaşlarının tahliyesi olduğunu dile getirdi.

BM DEVREYE GİRMELİ

Erdoğan, Johnson ile yaptığı görüşmede de, Afganistan kaynaklı göçün yeni insani trajedilere sebep olmaması için Afganlılara kendi topraklarında ve komşu ülkelerde yardım sağlanması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ilgili BM kuruluşlarının mali katkıları artırılarak daha etkin rol oynamalarıyla bu göç baskısının azaltılabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna ile olan stratejik iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

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