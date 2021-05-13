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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan Cumhurbaşkanı Ganiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan ile Gani karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırıları karşısında uluslararası camianın sessiz kalmaması için ilgili tüm platformlarda sürdürdükleri çalışmalarda birlikte hareket etmenin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bu kritik dönemde de Afganistan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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