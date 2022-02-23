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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisini erken bitirdi: Bu sabah Türkiye'ye döndü

Afrika turu kapsamında Gine Bissau programını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 06.47’de yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılması bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisini erken bitirdi: Bu sabah Türkiyeye döndü
Foto/arşiv

Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Senegal’i ziyaret eden ve daha sonrasında Gine Bissau’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu programı iptal ederek saat 06.47’de Türkiye’ye döndü.

Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau ziyaretini ileri bir tarihe erteleyen Erdoğan, bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak.

Erdoğan’ı karşılamaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Valisi Vasip Şahin’in geldiği öğrenildi.

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