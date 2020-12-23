Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

TBMM'de kabul edilen 2021 bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yalandan ve çarpıtmadan uzak her eleştiriye saygımız vardır.

Bunlar kendilerini hala herkesi hizaya diktikleri tek parti döneminde zannediyorlar.

Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak çizdikleri resme herkesin inanmasını bekliyorlar. Herkese hakaret etmekten çekinmiyorlar.

Kendilerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, öğretmen, polis, asker kim varsa herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Öğretmen CHP'li ise, değilse kötü. Çiftçi CHP'ye oy veriyorsa iyi, vermiyorsa cahil. Yargı mensubu CHP'nin istediği gibi davranıyorsa saygıdeğer, kendi vicdanına göre hareket ediyorsa militan.

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CHP taciz ve tecavüz olaylarından kendilerini temizlemeden halkın karşısına çıkmamalıdır. Gün geçmiyor ki CHP'de bir vaka çıkmasın. Kılıçdaroğlu'nun check-up yaptırması lazım.

Partilerinin içini ur gibi saran taciz ve tecavüz vakalarına karşı erdemli durmak yerine gündem saptırmaya çalışıyorlar.

(Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuya vergi çağrısı) Ne yaptığının farkında mısın? İstikametini şaşırmış. Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, ülkemize yurt dışı ve yurt içinden kaynak kazandırmak için zaman zaman başvurduğumuz Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş ve organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü.

Kur'an-ı ve Ezanı Türkçe okutmak garabetine kalkıştılar.

Milletin böyle bir talebi yokken, ideolojik, turistik, ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz. Milletimizin değerlerine yönelik saldırıları hoş görmeyiz.

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Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı da hoş göremeyiz.

17-25 darbe girişimini hukuk kılıfına sokmaya çalışanın da, 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenin de gerisinde aynı silüet, aynı zihniyet vardır.

Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur.

Doğu Akdeniz'den Karabağ'a uzanan son derece çetrefilli süreçten geçtik.

Terörü ezmeye, inlerine girmeye devam edeceğiz. NATO'da da teröristlerle göğüs göğüse çarpışan tek ülke Türkiye'dir. Karabağ'da 30 yıldır göz yumulan işgal ve yağma düzeninin sona ermesine imkan sağladık.

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(AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı) Bizim mahkemelerimizin yerine karar veremezler. AİHM Türkiye’den saygı görmek istiyorsa çelişkilerini sorgulasın.

Üniversite öğrencilerine verilen kredi ve burs miktarı lisansta 550 TL'den 650 TL'ye, yüksek lisansta 1100 TL'den 1300 TL'ye, doktorada ise 1650 TL'den 1950 TL'ye yükseltildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuşuyor https://t.co/s9sOmh6XZj — Yeni Şafak (@yenisafak) December 23, 2020