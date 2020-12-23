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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun vergi sözlerine tepki: Ne yaptığının farkında değil istikametini şaşırmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu ve organ ticaretinden vergi alınsın' sözlerine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na "Ne yaptığının farkında mısın?" diyerek seslenen Erdoğan, "İstikametini şaşırmış. Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş ve organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü. Bu ne sapkınlıktır? O zaman gel, şöyle bir uyuşturucu örgütü kur. Devlet senden bir şeyler elde etsin. Başka bir işe yaramıyorsun" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara para ile devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" demişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sert tepki gösterdi.

"Alçaldı ve düştü"

Kılıçdaroğlu'na "Ne yaptığının farkında mısın?" diye soran Erdoğan, "İstikametini şaşırmış. Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, ülkemize yurt dışı ve yurt içinden kaynak kazandırmak için zaman zaman başvurduğumuz Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş ve organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü" dedi.

Erdoğan konu hakkındaki sözlerine şöyle devam etti:

  • "Bu ne demek biliyor musunuz? 'Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz. Bu ne sapkınlıktır? O zaman gel, şöyle bir uyuşturucu örgütünü kur, bir de uyuşturucu örgütü dışında organ mafyasını kur, hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Başka bir işe yaramıyorsun. Dün bunu kendin grup konuşmanda söyledin. Vergi konusunda da maliyede belli bir tecrübesi var. Dolayısıyla bu adımı atarsa belki bir işe yarar."

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Kendilerini ülkenin ve milletin değerleriyle barışmış göstermek için kırk takla atanların, buldukları her fırsatta nasıl tek parti faşizmine döndüklerini bu örneklerde açıkça görmenin mümkün olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu zihniyet geçtiğimiz günlerde, 'Mevlana'nın vuslat yıldönümü töreni' kılıfı altında, asırların birikimi olan bir geleneği yerle yeksan etmeye kalktı. Milletimizin uzun mücadeleler sonunda yıktığı, Kur'an-ı Kerim'i ve ezanı Türkçe okutma benzeri bir garabet, 'Mevlevi Mukabelesi' adı altında İstanbul'da sahnelendi. 'Allahuekber' demekten, 'Lailaheillallah' demekten, 'Sadakallahulazim' demekten imtina eden zihniyetin, 70 yıl sonra yeniden hortladığına şahit olduk" dedi.

"Korkarız bu işin sonu, İstiklal Mahkemelerini yeniden kurma teşebbüsüne kadar varır"

Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'in nasıl kıraat edileceğine, ezanın nasıl okunacağına, ibadetin nasıl yapılacağına, o inancın temel kaynakları ve onlardan beslenen alimlerinin karar vermesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "

CHP'nin kafasında, 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa, peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Korkarız bu işin sonu, bir tarihçi yazarımızın da isabetle belirttiği gibi, İstiklal Mahkemelerini yeniden kurma teşebbüsüne kadar varır. Gerçi bu kafa, her fırsatta AK Parti mensuplarını yargılamaktan şirketlere ve gazetelere el koymaya kadar ancak İstiklal Mahkemesi icraatı olabilecek pek çok zırvayı açıkça dile getirmekten da kaçınmıyor. Bu çarpık hesap, bizden önce milletten döner" ifadelerini kullandı.

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