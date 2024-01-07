Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 26 ildeki adaylarını açıkladı: İstanbul muradına kavuşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtımı için Haliç Kongre Merkezi'nde. https://t.co/ysGjZVIg6w — Yeni Şafak (@yenisafak) January 7, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Aziz milletim, sevgili İstanbullular, kıymetli hanımefendiler, değerli dava arkadaşlarım sizleri kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında 81 ilimizin tamamında teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum.

Sözlerimin hemen başında geçtiğimiz günlerde vefat eden Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız Hüseyin Murat Uysal ile birlikte ebediyete uğurladığımız dava ve yol arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Rabbim ülkesinin, insanlığın huzuru selameti ve saadeti için çalışan vefakar insanların hepsinden ayrı ayrı razı olsun diyorum. Gazilerimize mevladan sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 bini aşkın vatandaşımızın her birini aynı şekilde buradan rahmetle anıyorum.

İsrail güçlerine karşı vatanlarını savunan tüm Filistinli yiğitlere selamlarımızı yolluyoruz. Biz de bu süreçte dünyadaki vicdan sahibi tüm ülkelerle birlikte zalimlerden hesap sorulması için elimizden geleni yapacağız.

"Alnımızın aklığı

Zalime kabus olur

Mazlumun canı yansa

Ahı bize dokunur"

Biz mazlumlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz. Dün Bosna'da nasıl kardeşlerimizin yanında yer aldıysak bugün de Suriye ile Irak ile Kudüs ile ne işiniz var diyenlere aldırmadan Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız. Yeni yıla Galata Köprüsü'nde Filistinli kardeşlerimize destek olan 250 bin kişiye canı gönülden tebrik ediyorum.

Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 25 il belediye başkan adayımızı açıklamak üzere bir aradayız.AK Parti ülkemizde istişare kültürünün en geniş uygulandığı partidir. Elbette her husus gibi bu konuda da eksiğimiz fazlamız olabilir. En hayırlısını istediğimizden, bu doğrultuda gayret gösterdiğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Artık 30 yılı bulan birikim ve donanıma sahibiz.

Biz milletimize rüştümüzü önce yerel seçimlerde ispat ettik, belediyecilikte destan yazdık. Gençler şu anda karşımda bir slogan var "Yeniden İstanbul yeniden AK Parti." Hazır mıyız? Kararlı mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam.

İstanbul'u nasıl çöp, çukur ve çamurdan kurtardıysak 30 büyükşehir 51 il belediyesinde de temizlik için yola çıktık.

Amacımız, 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur.

Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor.

"Kelime-i Tevhid'i bilemeyecek kadar gaflet çukurunda boğuluyorlar"

Yıllarca ön yargılarını gerçek sandılar, sahte korkularının esiri oldular. Bu millet, İstiklal Marşı'na dahi Kelime-i Tevhidi ilmek ilmek işlemiş aziz bir millettir. Bugün de İslam'ın nüvesini teşkil eden Kelime-i Tevhid'i bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet çukurunda boğuluyorlar. Oysa biraz okusalar biraz bu milletle hemhal olsalar şunu çok rahat görecekler; bu millet, yüzyıllarca İla-yi Kelimetullah'ın sancaktarlığını yapmış, Allah Allah nidalarıyla cihanı titremiş, hamuru müslümanlıkla yoğrulmuş necip bir millettir.

"Özgür Efendi'yi de özgürleştireceğiz"

Son dönemde kavramlar üzerinden sinsi oyunlar sahneleniyor Türkiye bu tuzağa düşmeyecek. Her karışı ter ve kanla sulanmış vatanda ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimi iseniz bunu ülke genelinde milli olarak ifade edin. İpleri emperyalistlerin elinde olan marjinalleri anlayabiliyoruz. Varoluşlarını yapıyorlar. Ülkemizin ikinci büyük partisinin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır bizi üzen. Uzun bir süredir siyaseten iflas ettiler. Parti içi iktidar kavgasını unutturmaktan başka işe yaramıyor bunlar. Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. Milletimizi gerçek belediyecilikle buluşturup Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Özgür efendi nerede bir çapulcu varsa, nerede bir terörist varsa, nerede bir demokrasi düşmanı varsa ya selam çakıyor, ya gidip sırtını sıvazlıyor.

CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar ne de proje ve vizyon namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar.

"İstanbul muradına kavuşacak"

El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz. İstanbul muradına kavuşacak.

İşte AK Parti'nin adayları

İstanbul - Murat Kurum

Artvin - Mehmet Kocatepe

Aydın - Mustafa Savaş

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Bingöl - Erdal Arıkan

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bursa - Ali Nur Aktaş

Çanakkale - Jülide İskenderoğlu

Çankırı - Hüseyin Filiz

Denizli - Osman Zolan

Düzce - Faruk Özlü

Edirne - Belgin İba

Elazığ - Şahin Şerifoğulları

Erzurum - Mehmet Sekmen

Eskişehir - Nebi Hatipoğlu

Giresun - Aytekin Şenliklioğlu

Isparta - Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu - Tahsin Babas

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Muğla - Aydın Ayayadın

Ordu - Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin

Samsun - Halit Doğan

Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

Tokat - Eyüp Eroğlu

Yalova - Mustafa Tutuk

Haliç Kongre Merkez'inde coşkulu kalabalık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından hemen önce salondaki coşkulu kalabalık kameralara yansıdı.

Toplantıdaki davetliler arasında, AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, 26 şehrin milletvekilleri ve 3 kademe il başkanları; adayları açıklanacak büyükşehirlerin MHP il başkanları da yer alıyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sloganı "Yeniden İstanbul Yeniden Ak Parti"

Adayı açıklanacak iller

Büyükşehirler: İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu.

İller: Artvin, Bingöl, Bitlis, Düzce, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Elazığ, Giresun, Isparta, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova.





Murat Kurum aday tanıtımı yapılan salonda ilgiyle karşılandı

AK Parti’de aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11'i büyükşehir 25 belediye başkan adayının açıklanacağı toplantının yapıldığı Haliç Kongre Merkezi'nde Murat Kurum, salondaki partililer tarafından ilgiyle karşılandı.







