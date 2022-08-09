Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sondaj gemimiz enerji vizyonumuzun göstergesi. 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Enerjide dışa bağımlılığı kendi kaynaklarımızla çözüyoruz. Deniz altında bir enerji üssü kuruyoruz. Üzeri kapatılmış kuyuları da üretime dahil ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. 'Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna göndereceğiz'' açıklamasında bulundu.