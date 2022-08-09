Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han Gemisi'nin göreve çıkış törenine katıldı. Erdoğan buradan ayrıldıktan sonra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne geçti. Erdoğan burada incelemelerde bulundu.
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi bugün göreve başladı. Görev öncesi düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha sonra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne geçerek burada incelemelerde bulundu.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santralidir. İdari olarak Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı, en yakın yerleşim merkezi Büyükeceli beldesi olan sahada inşa edilmektedir. Santral toplam 4 üniteden oluşacak.