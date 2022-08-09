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Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han Gemisi'nin göreve çıkış törenine katıldı. Erdoğan buradan ayrıldıktan sonra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne geçti. Erdoğan burada incelemelerde bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi bugün göreve başladı. Görev öncesi düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha sonra Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne geçerek burada incelemelerde bulundu.

  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santralidir. İdari olarak Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı, en yakın yerleşim merkezi Büyükeceli beldesi olan sahada inşa edilmektedir. Santral toplam 4 üniteden oluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna göndereceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız
OYNAT 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdulhamid Han gemimizi Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sondaj gemimiz enerji vizyonumuzun göstergesi. 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Enerjide dışa bağımlılığı kendi kaynaklarımızla çözüyoruz. Deniz altında bir enerji üssü kuruyoruz. Üzeri kapatılmış kuyuları da üretime dahil ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. 'Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna göndereceğiz'' açıklamasında bulundu.


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