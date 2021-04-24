Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyevle görüştü Ortak adım atılacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü: Ortak adım atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada “soykırım” ifadesini kullanmasının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biden’ın açıklamasının bölgedeki işbirliğine ciddi zarar verdiğini söyleyen Aliyev, Azerbaycan’ın her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyevle görüştü: Ortak adım atılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (arşiv).

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Biden’in sözde "Ermeni soykırımı" ile ilgili açıklaması kınandı.

Biden’in kararının yanlış olduğuna dikkat çeken Aliyev, söz konusu açıklamayı tarihi bir hata olarak nitelendirdi ve Azerbaycan’ın bu açıklamayı kabul edilemez bulduğunu vurguladı. Biden’ın açıklamasının bölgedeki işbirliğine ciddi zarar verdiğini söyleyen Aliyev, Azerbaycan’ın her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu kaydetti.

Aliyev’e desteği ve tutumu nedeniyle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin de her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu kaydetti. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasında her alanda kardeşçe ve dostane ilişkilerin gelişmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği de aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' tepkisi: Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' tepkisi: Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir

Kurtulmuş'tan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki: Çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız
GÜNDEM
Kurtulmuş'tan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki: Çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' tepkisi: Kati surette reddediyoruz
GÜNDEM
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' tepkisi: Kati surette reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' tepkisi: Hiçbir değeri yok
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' tepkisi: Hiçbir değeri yok

AK Parti'den ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' cevabı: Kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz
GÜNDEM
AK Parti'den ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' cevabı: Kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' cevabı: Kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Biden'a sözde 'soykırım' cevabı: Kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz

ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarına 'Ermeni soykırımı' dedi
DÜNYA
ABD Başkanı Joe Biden 1915 olaylarına 'Ermeni soykırımı' dedi

Abone Ol Google News
Kartal zirvedenkopmak istemiyor

Kartal zirveden
kopmak istemiyor

​Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Galatasaray deplasmandagol arıyor

Galatasaray deplasmanda
gol arıyor

​Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Macron da boş durmadı: Bidenın skandal soykırım çıkışı ardından mesaj verdi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le görüştü.
Hedefler tek tek <br>imha edildi

Hedefler tek tek
imha edildi

​Kuzey Irak'taki operasyondan ilk görüntüler.

​ABD Başkanı Biden'den 1915 olayları için skandal ifade.
Tablo açıklandı

Tablo açıklandı

Son 24 saatte 339 kaybımız var 40 bin 596 yeni vaka.
Engelleri aşmanın <br>zamanı geldi

Engelleri aşmanın
zamanı geldi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj.
Vaka sayısında dünya rekoru

Vaka sayısında dünya rekoru

​Başlıca nedeni sağlık sistemi çöken Hindistan.
460 hedef vuruldu

460 hedef vuruldu

​Bakan Akar, operasyonda son durumu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.