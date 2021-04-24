Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü: Ortak adım atılacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Biden’in sözde "Ermeni soykırımı" ile ilgili açıklaması kınandı.

Biden’in kararının yanlış olduğuna dikkat çeken Aliyev, söz konusu açıklamayı tarihi bir hata olarak nitelendirdi ve Azerbaycan’ın bu açıklamayı kabul edilemez bulduğunu vurguladı. Biden’ın açıklamasının bölgedeki işbirliğine ciddi zarar verdiğini söyleyen Aliyev, Azerbaycan’ın her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu kaydetti.

Aliyev’e desteği ve tutumu nedeniyle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin de her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu kaydetti. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasında her alanda kardeşçe ve dostane ilişkilerin gelişmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği de aktarıldı.

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