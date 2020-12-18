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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferansla görüştü. Görüşmede, Erdoğan ile Merkel iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususları ele alarak, yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Erdoğan, sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Merkel'e teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel
Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alınarak, yeni dönemde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri değerlendirildi.

  • Merkel'e teşekkür
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Almanya Başbakanı Merkel'e teşekkür etti.

Son AB Zirvesi'nde sağduyulu liderlerin katkısıyla olumlu gündeme atıfta bulunulmasını önemsediğini vurgulayan Erdoğan, diğer yandan Türkiye-AB ilişkilerinde kriz çıkarmak için çaba harcayanların olumlu gündem ve karşılıklı yarar için açılmış bu fırsat penceresine zarar vereceğini kaydetti.

OYNAT 03:08
"Biz bunları, milletin seçtiği başbakanı alçakça dar ağacına göndermelerinden biliriz!"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışına Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek derinleşen küresel ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesinin bazılarını şaşırttığını, hatta çıldırttığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.

Biz bunları bakanları alçakça darağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her cuntanın içinde veya arkasında yer almasından biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründen özellikle kız evlatlarımıza başörtüsünden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Biz bunları kendi partileri içindeki taciz, tecavüz ve hırsızlıklara kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmesine rağmen, Yunan tarafının yeni bahanelerle görüşmelerden kaçtığını dile getirerek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergilemeye devam ettiğinin altını çizdi.

Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmesiyle zaman kaybı yaşandığına işaret eden Erdoğan, son AB Zirvesi kararında daha güçlü şekilde atıfta bulunulan olumlu gündemin anahtarının 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'e, yaklaşan Noel ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.

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