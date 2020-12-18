Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile video konferansla görüştü

"Biz bunları, milletin seçtiği başbakanı alçakça dar ağacına göndermelerinden biliriz!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışına Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek derinleşen küresel ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesinin bazılarını şaşırttığını, hatta çıldırttığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.



Biz bunları bakanları alçakça darağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her cuntanın içinde veya arkasında yer almasından biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründen özellikle kız evlatlarımıza başörtüsünden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Biz bunları kendi partileri içindeki taciz, tecavüz ve hırsızlıklara kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz.

