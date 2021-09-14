Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. İkili görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Steinmeier ile telefon görüşmesinde Türkiye’nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

Haber Merkezi İHA AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yıldönümü vesilesiyle geçen cuma günü düzenlenen panelde Almanya’daki Türk toplumu ve Türkiye hakkında sarf ettiği güzel sözleri dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye ve Almanya’nın NATO müttefikleri olarak Afganistan’dan tahliye sürecinde takdire şayan bir dayanışma ve koordinasyon sergilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı anlayışı Afganistan’ın içinden geçtiği bu kritik dönemde sürdürmek gerektiğini ifade etti.

BM ve diğer yardım kuruluşlarınca Afganistan’a gerekli insani yardımların ulaştırılması hususuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015’teki Suriyeli göçmen dalgasına benzer bir tecrübeyi yaşamayı hiç kimsenin istemeyeceğini, Almanya ve Avrupa Birliği’nin bu minvalde Afgan göçünün yükünü taşıyan komşu ülkelere destek sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin konuyu sadece sınır güvenliğine indirgediğine dikkati çekerek, Türkiye’nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

Türkiye’nin 18 Mart Mutabakatı’nın tüm boyutlarıyla hayata geçirilmesine dair haklı beklentisine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması gibi konularda Avrupa Birliği’nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.

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