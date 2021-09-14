Dünya Kendi ülkesinde bile geride kaldı Avrupalıların tercihi Macron değil Merkel
AVRUPA

Kendi ülkesinde bile geride kaldı: Avrupalıların tercihi Macron değil Merkel

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde vatandaşların çoğunluğu, bir "Avrupa Başkanı seçimi" yapılsa tercihlerinin yakında görevi bırakacak Almanya Başbakanı Angela Merkel olacağını söyledi. "Avrupa başkanlığı seçimi olsaydı ve adaylar sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel olsaydı hangisine oy verirdiniz?" sorusuna Fransa'da bile çoğunluk "Merkel" dedi. 12 ülkenin 11'inde ankete katılanların çoğunluğu tercihini Merkel'den yana kullandı. Sadece bir ülke "Merkel" ve "Macron" yanıtları eşit kaldı.

Haber Merkezi AA
Avrupalılar olası Avrupa Başkanı seçiminde Macronu değil Merkeli tercih ediyor
Macron ve Merkel

Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) tarafından 12 AB ülkesinde 16 bin kişiyle yapılan ankette "Bir Avrupa başkanlığı seçimi olsaydı ve adaylar sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel olsaydı, hangisine oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.

Fransa dahil olmak üzere 12 ülkenin 11'inde ankete katılanların çoğunluğu tercihini Merkel'den yana kullandı. Sadece Bulgaristan'da "Merkel" ve "Macron" yanıtları yüzde 31 ile eşit kaldı.

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Merkel en fazla ilgiyi sırasıyla yüzde 58 ile Hollanda, yüzde 57 ile İspanya, yüzde 52 ile Portekiz, yüzde 46 ile Danimarka, yüzde 44 ile Macaristan'da gördü. Bu ülkelerde Macron'u tercih edeceklerin oranı yüzde 20 civarında kaldı.

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Almanya'da katılımcıların yüzde 42'si "Merkel", yüzde 27'si "Macron" yanıtını verdi.

Fransa'da ise Merkel tercihleri Macron'u geçti. Fransa'da ankete katılanların yüzde 32'si "Merkel" tercihini kullanırken, yüzde 26 Macron'u seçti.

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