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Dünya Macrona tepki çığ gibi Sömürgeci
ASYA

Macron'a tepki çığ gibi: Sömürgeci

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Lübnan ziyaretinde ülkeden Fransız sömürgesiymiş gibi rejim değişikliğinden bahsetmesine tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler, Macron’un tutumunun arkasında ‘sömürge zihniyetinin’ yattığını söyledi. Filistinli tarihçi Beşir Nafi, “Sömürge zamanları geçti. Ancak Macron’un zihninde devam ediyor” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Beyrut'taki patlamanın hemen ardından gerçekleştirdiği Lübnan ziyareti sırasındaki tutumu ve üslubu tepki çekti. Macron, ziyaretinin, "Fransa halkının Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğu mesajını vermek", "yaralılar ile hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanında olmak" ve "patlamanın nedenine ilişkin bir açıklama duymak" gibi hedefleri bulunduğunu ifade etse de, Arap sosyal medya kullanıcıları Macron'un ziyareti sırasındaki tutumu ve üslubunun arkasında "sömürge zihniyetinin" yattığı yorumlarında bulundu.

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'KENDİNE BAĞLI KÖYMÜŞ GİBİ!'

İngiltere'de yaşayan Filistinli tarihçi Beşir Nafi, Twitter hesabında Macron'un ziyareti hakkında "Fransa, bir süredir Emmanuel Macron gibi emperyalist yanını frenleyemeyen bir cumhurbaşkanı görmemişti" ifadelerini kullandı. Nafi, "Adam (Macron), utanmadan Lübnan siyasi hayatı için yeni bir döneme girmekten bahsediyor.

Felakete uğramış Beyrut'a yaptığı kısa ziyarette Lübnan hala Fransız sömürgesiymiş gibi davranıyor" yorumunu yaptı. Yemenli aktivist Yemani bin İslam es-Salimi ise, "21. yüzyılda yaşıyoruz. Dünya artık daha güçlü. Sömürge zamanları geçti. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zihninde devam ediyor" ifadelerine yer verdi. Salimi, "Macron, Lübnan'da siyasi, ekonomik, toplumsal rejim değişikliğinden bahsediyor. Lübnan hala Fransız sömürgesiymiş ya da kendine bağlı bir köymüş gibi davranıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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'BÖLGEDE YENİDEN KONUMLANMAK İSTİYOR'

Filistinli gazeteci Abdulkadir Fayiz, "Macron, ülke içi krizleri ve uluslararası başarısızlığını bir kenara bırakıp, sanki Lübnan, Fransız sömürgesiymiş gibi davranıyor. Rejim değişikliğinden, yeni bir siyasi dönemden ve yeni Lübnan'dan bahsediyor" ifadelerini kullandı. Fayiz, "Bölgedeki rolü büyük ölçüde gerileyen Fransa, Beyrut felaketini, bölgede yeniden konumlanmak için kullanıyor gibi." tespitinde bulundu. Mısırlı aktivist Nur ed-Din de "Macron, yeni Lübnan'dan, daha iyi bir ekonomiden bahsediyor. Sanki Lübnan, Fransız sömürgesi" ifadelerine yer verdi.

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Macron’un Beyrut ziyaretine eleştiri

  • Macron, Beyrut’ta yaptığı açıklamada, “Yolsuzlukla mücadele için hızlı siyasi girişimler başlatılmalı. Lübnan yıllardır ekonomik kriz sıkıntısı yaşıyor. Bu krizin çözümü için siyasi girişim gerekiyor” ifadelerine yer vermişti. Macron, Lübnan’da yeni bir siyasi düzenin inşa edilmesi gerektiğini söylemişti.

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