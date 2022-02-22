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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Senegal Stadı'nda bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de sahaya indi: Türk şirketlerin yaptığı stadyumda başlama vuruşunu yaptı
FOTOĞRAF 18
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Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.
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Başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti.
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Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da törene katıldı.
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Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere stat zeminine davet edildi. Sahaya çıkarken bazı futbolcularla sohbet eden Erdoğan, daha sonra orta sahada Sall ve diğer devlet başkanlarıyla pas yaptı.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dostluk maçının başlama vuruşunu da yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de sahaya indi: Türk şirketlerin yaptığı stadyumda başlama vuruşunu yaptı
Senegal'de Türk firma tarafından yapılan 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Dostluk maçının başlama vuruşunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki devlet başkanlarıyla paslaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
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