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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında özel uçak "TUR" ile 13.20'de Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

13:36 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 13:37 - 17/11/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Berlin'e gitti.

Alman mevkidaşı ile görüşecek

Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Şansölyelik Binası'nda karşılanacak Erdoğan, baş başa görüşeceği Scholz ile ortak basın toplantısı da düzenleyecek.


İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Bölgenin güçlü liderisiniz...
İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Bölgenin güçlü liderisiniz...

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik katliamları her geçen dakika artarak devam ederken, İsrailli rehinelerin aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak, "İnsani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz" diyerek yardım istedi. Erdoğan'dan "Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz" ifadeleriyle bahsedilen mektupta, "Tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz" sözlerine yer verildi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Esenboğa Havalimanı
#Berlin
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