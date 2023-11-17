Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gitti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik katliamları her geçen dakika artarak devam ederken, İsrailli rehinelerin aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak, "İnsani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz" diyerek yardım istedi. Erdoğan'dan "Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orta Doğu'da geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahipsiniz" ifadeleriyle bahsedilen mektupta, "Tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olup olmadığını öğrenmeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz" sözlerine yer verildi.