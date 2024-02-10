Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü: Üzerinde çok önemli görevler olacak

Çok şükür her şey gayet güzel Sayın Cumhurbaşkanım. Hatta burada karşılama yapan doktorlarımız da şaşırdı. Bir müddet daha adaptasyon süremin uzun olmasını bekliyorlardı ama ben bir an önce binanın dışında koşturmaya başlayınca biraz afalladılar. Çok şükür her şey gayet yerinde."