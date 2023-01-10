Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Altı kaptan bir gemiyi batırır
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altı kaptan bir gemiyi batırır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçime kaldı şurada 4-5 ay ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. Altılı masadan aday ismi beklenirken çıka çıka ülkeyi 6 kişi yönetebilecekleri kararı çıktı. 6 kaptan bir gemiyi batırır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altı kaptan bir gemiyi batırır
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuştu.

Erdoğan, "Karadeniz gazından yeni petrol kuyularına kadar her alanda çok büyük atılım içindeyiz. Memur ve çalışanlara yüksek oranlı zamlarla refah kaybını telafi ediyoruz. Bu yıl uzun süredir emek verdiğimiz projelerin hayata geçtiğine şahit olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Biz Cumhur İttifakı'nın adayı olarak aylardır milletin huzurundayız. Ama er meydanı olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki seçimlerde adaylar çıkmıştı, yarışmış ve milletin seçimiyle sandıkta ipi göğüslemiştik. Karşımıza çıkabilen ya da çıkartılabilen aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim. Bir masa kurmuşlar etrafında 6 kişi, bir de gözükmeyen var 7. Bunun dışında kimler var bilmiyoruz. Ha bire toplanıp duruyorlar. Her defasında millet aday çıkarsınlar diye bekliyor. Herkes aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz. 6 kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. 2 şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar görünürde 6 kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Ülkemizde Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az her iki kişiden birinin oyunu almak gerekiyor. Bunların Cumhurbaşkanı 6 kişiye karşı sorumlu olacakmış. Güven ve istikrar. Ülkenin ve halkın hiçbir meselesinde özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye başına geçirsin ki. Oyu millet verecek ülkeyi 6 kayyum yönetecek. Bir tane davula 6 tokmak birden inecek. Bir yanda 25-30 milyon oyla cumhurbaşkanı olacak, diğer tarafta birkaç yüz bini bulmayan oy gücüyle onu yöneten sistem olacak. Bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, şahsiyeti olabilmesi mümkün mü?"

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