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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altılı masa bir proje yapıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan, "14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti. CHP ve eski ortakları arkasındaki gürültünün ardı arkası kesilmedi. Altılı masa bir proje yapıydı. CHP içindeki hesaplaşma Bizans oyunlarını aratmıyor. CHP her gün yeni skandal üretiyor." dedi. Ayrıca Erdoğan, Adıyaman'ın ilçelerinde AK Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladı.

15:23 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:55 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız.

"CHP her gün yeni skandal üretiyor"

Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceğine sahip çıktı. Adıyaman fırsatçıların oyununa gelmedi. Yere göğe sığdıramadıkları zatın bugün adının anılmasını bile hazmedemiyorlar. Yenilginin faturasını tek bir kişiye kestiler. Cumhurbaşkanı adaylarının yanında kim varsa hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti. CHP ve eski ortakları arkasındaki gürültünün ardı arkası kesilmedi. Altılı masa bir proje yapıydı. CHP içindeki hesaplaşma Bizans oyunlarını aratmıyor. CHP her gün yeni skandal üretiyor.

Eskisi, yenisi CHP yönetiminin, ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi derdi yok. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir.

"Gündemimizde enflasyon ve hayat pahalılığı var"

Terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim gündemimizde milletimizi hedefleri ve hayalleri ile buluşturmak var. Gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele var. Biz yalanla, iftirayla siyasetteki başarısızlıkları örtmenin hevesinde değiliz. Biz 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz. Nitekim şehrimizin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Adıyaman-Çelikhan yolunun ihalesini 13 Mart'ta yapıyoruz.

AK Parti Adıyaman ilçeleri adayları belli oldu

Besni - Reşit Alkan

Çelikhan - Mustafa Bulut

Gerger - Erkan Aksoy

Gölbaşı - Hakan Toydaş

Kahta - Mehmet Can Hallaç

Samsat - Halil Fırat

Sincik - Mehmet Korkut

Tut- Ercan Öncebe.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Adıyaman
#AK Parti
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