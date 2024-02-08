Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altılı masa bir proje yapıydı

Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceğine sahip çıktı. Adıyaman fırsatçıların oyununa gelmedi. Yere göğe sığdıramadıkları zatın bugün adının anılmasını bile hazmedemiyorlar. Yenilginin faturasını tek bir kişiye kestiler. Cumhurbaşkanı adaylarının yanında kim varsa hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti. CHP ve eski ortakları arkasındaki gürültünün ardı arkası kesilmedi. Altılı masa bir proje yapıydı. CHP içindeki hesaplaşma Bizans oyunlarını aratmıyor. CHP her gün yeni skandal üretiyor.

Terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim gündemimizde milletimizi hedefleri ve hayalleri ile buluşturmak var. Gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele var. Biz yalanla, iftirayla siyasetteki başarısızlıkları örtmenin hevesinde değiliz. Biz 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz. Nitekim şehrimizin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Adıyaman-Çelikhan yolunun ihalesini 13 Mart'ta yapıyoruz.