Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşımda bulundu: Çalışmalar titizlikle sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Olay sonrası süratle başlayan arama-kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirten Erdoğan, çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanın, talimatı üzerine bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra’ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim. Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır.

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Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Temennimiz, can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir."

Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.



Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 14, 2022

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