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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra'daki maden kazasına ilişkin paylaşımda bulundu: Çalışmalar titizlikle sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bartın'daki maden faciası sebebiyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan yaptığı açıklamada "Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bartın’ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasradaki maden kazasına ilişkin paylaşımda bulundu: Çalışmalar titizlikle sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Olay sonrası süratle başlayan arama-kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirten Erdoğan, çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanın, talimatı üzerine bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra’ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim. Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır.

Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir. Temennimiz, can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir."

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