Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Ajansının 104. yılını kutladı: İlkeli ve güvenilir haberciliğin adresi oldu

"Anadolu Ajansı, halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini hakkıyla yerine getirerek, ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların da sesi olarak bu alanda önemli bir görevi ifa etmektedir.