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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi yemin töreninde

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı için yemin töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı için yemin töreni düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı'nın yemin törenininde konuştu.

Arslan, "Renginden ya da inancından dolayı insana nefes alma hakkı tanımayan yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez." dedi.

AA
Pandemi sürecini İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylar sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu ile AYM töreninde karşılaştı.

"40 bin başvuru sonuçlandırıldı"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Arslan, "Mahkememize 2019'da 43 bin civarında başvuru yapılmış, yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır." diye konuştu.

"Kararların yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkin"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan,"Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir." dedi.

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