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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi yemin törenine katıldı

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Basri Bağcı için yemin töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, “Irkçılık ve yabancı düşmanlığı insanlığın geleceği açısından mevcut salgından çok daha tehlikelidir” dedi.

Haber Merkezi İHA
Pandemi sürecini İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylar sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu ile AYM töreninde karşılaştı.
Pandemi sürecini İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylar sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu ile AYM töreninde karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı’nın yemin törenine katıldı. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu’nda yapılan törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.

Törene katılan az sayıda davetlinin tamamı maske takarken, oturma düzeninde sosyal mesafeye de dikkat edildi. Erdoğan, salona girdiğinde tokalaşmazken, CHP Lideri Kılıçdaroğluna da uzaktan elini göğsüne koyarak selam verdi.

“Irkçılık ve yabancı düşmanlığı mevcut salgından çok daha tehlikelidir”

Konuşmasında temel hak ve özgürlüklere dikkat çeken ve batıda yaşanan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamafobi’nin temel hak ve özgürlükleri tehdit ettiğini belirten AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, “Bu kavramlar ölümcüldür. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı insanlığın geleceği açısından mevcut salgından çok daha tehlikelidir. Sınırlarına dayanan mültecileri ülkeye almamak için gerektiğinde öldüren, hatta onları korona virüsün sebebi olarak görüp şeytanlaştıran bir anlayışla erdemli toplum oluşamaz. Rengin ya da inancından dolayı bir insana nefes alma hakkı tanımayan bir yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez” diye konuştu.

AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı.

“Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz”

Adaleti sağlayan hukuk düzeninin toplum ve devlet bakımından bir rahmet olduğunu söyleyen Zühtü Arslan, hukuksuz kalan devletin yaşam destek ünitesine bağlı olan hasta gibi olacağını belirtti. AYM’nin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlasının adil yargılanma hakkına ilişkin olduğunu belirten Arslan, “Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Bu da adil yargılanma ile ilgili önemli bir mesele olduğunu, bu meselenin çözülmesi gerektiğini bize söylüyor” şeklinde konuştu.

  • AYM’ye 2019 yılında 43 bin civarında bireysel başvuru yapıldığını belirten Arslan, AYM’nin bu konuda verdiği kararların toplamının 40 bin civarında olduğunu hatırlattı. Arslan, “Mahkememiz yapılan bireysel başvuruları karşılama bakımından ciddi bir seviye kat etmiştir. Bu oran yüzde 93 düzeyindedir. Hedefimiz en azından yıl içinde gelen başvuru kadar başvuruyu karara bağlamaktır. AYM 8 yıldır bireysel başvuralarla ilgili kararlar veriyor. Bu kararlarla temel hak ve özgürlükler konusunda temel standartları, ilkeleri belirliyor” ifadelerini kullandı.

Arslan’ın konuşmasının ardından yeni üye Basri Bağcı yemin etti. Ardından da AYM Başkanı Arslan, yeni üye Bağcı’ya kisvesini giydirdi.

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