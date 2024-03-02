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Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi: Türkiye sağlık merkezi haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını yaptı. "Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik" diyen Erdoğan, "Pek çok farklı teşhis ve tedavi birimi birleştiren bir sistem kurduk. Türkiye hemen tüm branşlarda dünyanın önemli sağlık merkezlerinden biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
17:41 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:12 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını gerçekleştirdi.


Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Hastanemizle Antalya'daki kardeşlerimize en iyi şekilde sağlık hizmetini vereceğiz. Bağlantı yollarıyla kaliteli ulaşım sağlanacaktır. Altyapısı, sistemi ve insan kaynağıyla yaptığımız reformlarla huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz. Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını, yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar iyi bilir. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Doktoru bulmanın ayrı, ilacı temin etmenin ayrı zor olduğu çarpık sistemi hatırlayın. Sistemi kökten değiştirmek için çok çalıştık. Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik. Nereden nereye.


Bu modelle pek çok farklı teşhis ve tedavi birimi birleştiren bir sistem kurduk. Vatandaşımızın şehrin bir ucundan bir ucuna gitmesini önledik. Eksiklikler, aksaklıklar ortaya çıkabilir, serzenişlerin farkındayız. İnşallah bunları da en kısa sürede tamamlayacağız. Şehir hastanelerini milletimizle buluşturmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye hemen tüm branşlarda dünyanın önemli sağlık merkezlerinden biri haline geldi.


"31 Mart'ta Antalya karar verecek"

31 Mart'ta Antalya karar verecek. Artık yeter diyecek. Yeni bir adım atalım diyecek. 'Herkesin başkanı' ne yaptı Antalya'da?. Tabelalarda herkesin başkanı ifadesi, kusura bakmayın, bunlar yalan ifadeler. Bunlar dürüst olmayan ifadeler. Biz bütün yatırımları 21 yılda Türkiye'nin bir başından bir başına nasıl yaptığımızı artık herkes biliyor. Hayatlarında ülkeye eser kazandırmamışların bu tür yatırımları değersizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz.


Hastanelerle ilgili rahmetli Savaş Ay'ın programlarını izlemişsinizdir. Açılışını yaptığımız bu muhteşem şehir hastanemizin, sadece Antalya'nın değil, buraya gümbür gümbür turistler tedaviye gelecektir. Hayırlı olsun diyorum.



#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Antalya Şehir Hastanesi
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