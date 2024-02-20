Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 'Yargıda reformları sürdürüyoruz. Adalet sistemimizin mevzuatı geliştirmeye devam ediyoruz. Yargıda gereken reformlar yapılıyor ve yapılacak.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'da belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Yeni Anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir Anayasa değişikliği için de uzlaşma yollarını arayacağız. Amacımız, ülkemiz bu gereksiz ve yargıya zarar verecek tartışmalardan kurtulmalıdır.'