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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Rama'yı resmi törenle karşıladı.

17:11 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 17:29 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Edin Rama - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Edin Rama - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşıladı.

Konuk Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Rama'ya protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edi Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Rama'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Rama, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Rama, merdivenlerde Türkiye ve Arnavutluk bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Rama, Türkiye- Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliği için uzlaşma yollarını arayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliği için uzlaşma yollarını arayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 'Yargıda reformları sürdürüyoruz. Adalet sistemimizin mevzuatı geliştirmeye devam ediyoruz. Yargıda gereken reformlar yapılıyor ve yapılacak.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüksek yargı kurumlarımızın Anayasa'da belirtilen görev tanımları, sınırları ve onlara yüklenen misyonlar konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Yeni Anayasa mümkün olmasa bile yargıdaki sorunu giderecek bir Anayasa değişikliği için de uzlaşma yollarını arayacağız. Amacımız, ülkemiz bu gereksiz ve yargıya zarar verecek tartışmalardan kurtulmalıdır.'

#Recep Tayyip Erdoğan
#Arnavutluk
#Edi Rama
28 dakika önce
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