Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk FETÖ konusunda daha hızlı adımlar atılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün 7 anlaşmanın imzasını attık. Arnavutluk'ta kendi evimizde gibi hissettik. 2019'da meydana gelen depremde acılarınızı yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadığında koşandır bilinciyle hemen hareket ettik.

Depremde evleri yıkılanlar için verdiğimiz konut sözünü yerine getirdik. 522 konutu rekor sayılacak sürede yaptık. Bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

İnşallah Arnavutluk'taki müşterek kültürel miraslar noktasında da özellikle başta TİKA olmak üzere destek çalışmalarımızı sürdürebiliriz. Restorasyonu TİKA tarafından tamamlanan Ethem Bey Camii'ni açacağız.

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OYNAT 01:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ mesajı: Daha hızlı adımlar atılmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulduğunu ifade eden Erdoğan, 'Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır.' diyerek daha hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. BiP'te paylaş

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Stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimizi ele aldık. Konsey toplantımızı bu yılın ilk yarısında yapacağız.

Görüşmelerimizde FETÖ ile mücadeleyi de değerlendirdik. Bu örgüt demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Bu terör eylemi sırasında 251 vatandaşımızı şehit ettiler. Elinde masumların kanı olan bu örgüt, sadece Türkiye'de değil faaliyet gösterdiği her ülkede tehdit oluşturduğu aşikardır. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi derinden yaralamaktadır. Daha hızlı adımlar atılmasını bekliyoruz.

Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 853 milyon dolar seviyesine ulaştı. 1 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz. Yatırımlarımızın toplam miktarı 3.5 milyar dolardır. 15 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Arnavutluk'un vereceği güçlü destekle bu sayı daha da artacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAKANLIK ESPRİSİ

Burada da Kültür ve Turizm bakanlarımız bir araya gelmek suretiyle 'Neler yapabiliriz, ne adım atabiliriz?' örneğin bize de zaman zaman gelip bu bakanlığı ayırsanız derler. Ben de 19 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tek çatı altında sürdüreceğiz. O gün bugündür sürdürüyoruz, ayrışmaya gitmedik. Bir sinyal vermiyor muyuz? Sizde halinizden memnunsanız devam edin.

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SORU-CEVAP

(AB'nin Türkiye tutumu) Burada AB'nin yaklaşım tarzından öte bizim için NATO'nun yaklaşım tarzı önemli. Çünkü Avrupa Birliği henüz Türkiye'yi üye olarak kabul etmiyor ki. Oyalama taktiği devam ediyor. Biz NATO'nun güçlü bir üyesiyiz.

Balkanlar'daki durumu da konuştuk. Buradaki barışı ve huzuru çok önemsiyoruz. Üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde huzurun teminatı için garanti ülkelerden birisiyiz.

(Türkiye'nin Arnavutluk'a desteği karşılıklı mı?) Öyle bir soru sordun ki futbolda bizim 'ters köşe' diye bir anlayış vardır. Biz ters köşe olmayacağız. Kardeşlik hukuku farklıdır. Bir de borçlar hukuku vardır. Kardeşlik hukuku içinde öyle destekler olur ki kardeşliğin gereğidir. Şu anda bizim deprem felaketinde yaşanan olay, borçlar hukuku değil kardeşlik hukukuna dayalıdır. Aynı şekilde tarihi eserlerle ilgili olanlarda yine kardeşlik hukukuna dayalıdır. Buralarda bir şey aramanın anlamı yoktur.

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