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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk FETÖ konusunda daha hızlı adımlar atılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulduğunu ifade eden Erdoğan, "Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır." diyerek daha hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk FETÖ konusunda daha hızlı adımlar atılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da Arnavutluk Başbakanı Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün 7 anlaşmanın imzasını attık. Arnavutluk'ta kendi evimizde gibi hissettik. 2019'da meydana gelen depremde acılarınızı yüreğimizde hissettik. Gerçek dost çağrılmadığında koşandır bilinciyle hemen hareket ettik.

Depremde evleri yıkılanlar için verdiğimiz konut sözünü yerine getirdik. 522 konutu rekor sayılacak sürede yaptık. Bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

İnşallah Arnavutluk'taki müşterek kültürel miraslar noktasında da özellikle başta TİKA olmak üzere destek çalışmalarımızı sürdürebiliriz. Restorasyonu TİKA tarafından tamamlanan Ethem Bey Camii'ni açacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ mesajı: Daha hızlı adımlar atılmalı
OYNAT 01:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ mesajı: Daha hızlı adımlar atılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulduğunu ifade eden Erdoğan, 'Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır.' diyerek daha hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimizi ele aldık. Konsey toplantımızı bu yılın ilk yarısında yapacağız.

  • Görüşmelerimizde FETÖ ile mücadeleyi de değerlendirdik. Bu örgüt demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Bu terör eylemi sırasında 251 vatandaşımızı şehit ettiler. Elinde masumların kanı olan bu örgüt, sadece Türkiye'de değil faaliyet gösterdiği her ülkede tehdit oluşturduğu aşikardır. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi derinden yaralamaktadır. Daha hızlı adımlar atılmasını bekliyoruz.

Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 853 milyon dolar seviyesine ulaştı. 1 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz. Yatırımlarımızın toplam miktarı 3.5 milyar dolardır. 15 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Arnavutluk'un vereceği güçlü destekle bu sayı daha da artacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAKANLIK ESPRİSİ

Burada da Kültür ve Turizm bakanlarımız bir araya gelmek suretiyle 'Neler yapabiliriz, ne adım atabiliriz?' örneğin bize de zaman zaman gelip bu bakanlığı ayırsanız derler. Ben de 19 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tek çatı altında sürdüreceğiz. O gün bugündür sürdürüyoruz, ayrışmaya gitmedik. Bir sinyal vermiyor muyuz? Sizde halinizden memnunsanız devam edin.

SORU-CEVAP

(AB'nin Türkiye tutumu) Burada AB'nin yaklaşım tarzından öte bizim için NATO'nun yaklaşım tarzı önemli. Çünkü Avrupa Birliği henüz Türkiye'yi üye olarak kabul etmiyor ki. Oyalama taktiği devam ediyor. Biz NATO'nun güçlü bir üyesiyiz.

Balkanlar'daki durumu da konuştuk. Buradaki barışı ve huzuru çok önemsiyoruz. Üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde huzurun teminatı için garanti ülkelerden birisiyiz.

(Türkiye'nin Arnavutluk'a desteği karşılıklı mı?) Öyle bir soru sordun ki futbolda bizim 'ters köşe' diye bir anlayış vardır. Biz ters köşe olmayacağız. Kardeşlik hukuku farklıdır. Bir de borçlar hukuku vardır. Kardeşlik hukuku içinde öyle destekler olur ki kardeşliğin gereğidir. Şu anda bizim deprem felaketinde yaşanan olay, borçlar hukuku değil kardeşlik hukukuna dayalıdır. Aynı şekilde tarihi eserlerle ilgili olanlarda yine kardeşlik hukukuna dayalıdır. Buralarda bir şey aramanın anlamı yoktur.

Albayrak İnşaat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Arnavutluk'a söz verdiği konutları teslim etti
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2019’un Eylül ve Kasım aylarında yaşanan depremlerle sarsılan Arnavutluk'a, Türkiye yardım eli uzatmıştı. Albayrak İnşaat, Laç şehrinde Aralık 2020’de temeli atılan 522 konutun inşasını 10 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti kapsamında konutların resmi açılış törenini bugün yapacak.
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Resmi açılış töreni öncesi Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, örnek daireyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya gezdirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Arnavutluk Başbakanı Rama’yı dairede misafir eden Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak proje hakkında detaylı bilgi verdi.
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Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve tüm paydaşlarla beraber Albayrak İnşaat'a teşekkürlerini ifade etti.
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Albayrak İnşaat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Arnavutluk'a söz verdiği konutları teslim etti
Albayrak İnşaat, TOKİ adına Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği 522 konut, 37 ticari ünite, 375 araçlık kapalı otoparkı olan projeyi tamamladı. Daireler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün teslim töreni eşliğinde sahipleriyle buluşacak. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, tören öncesinde örnek daireyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya gezdirerek bilgi verdi.

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2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

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