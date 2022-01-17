Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta: Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a indi ve Erdoğan resmi törenle karşılandı.

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DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TC-ANK ile saat 11.00'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın aralarında olduğu heyet uğurladı.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

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DHA

İŞTE ARNAVUTLUK PROGRAMI

Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen depremin ardından Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ 522 konut inşaa etti. Laç'taki konutlar Erdoğan'ın ülkeyi ziyareti öncesinde hak sahiplerine teslim edildi.

2022 yılındaki ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştiren Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Erdoğan, Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim törenine de katılacak.

Erdoğan, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirerek Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

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