Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta: Yardıma koşan ilk ülke Türkiye oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç şehrinde Albayrak İnşaat tarafından depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye Cumhuriyeti tarafından inşa edilen deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor. https://t.co/51nyNAOgmN — Yeni Şafak (@yenisafak) January 17, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a milletimizin en içten selamlarını getirdim. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Arnavuluk'un sevinci sevincimiz, sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları daha önce pek çok kez yaşamış bir ülke olarak, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının yaralarını sarmak için hemen harekete geçtik.

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Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ilan ederek yardımınıza koştuk. Az önce değerli kardeşim Edi Rama'nın da ifade ettiği gibi kardeşler zor zamanda ortaya çıkar. Büyükelçiliğimiz, TİKA'mız, Kızılay'ımız, Sağlık Bakanlığımız ile gereken tüm sağlık malzemelerini Arnavutluk'a ulaştırdık. Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik.

"BÖLGEYE YARDIMA KOŞAN İLK ÜLKE TÜRKİYE"

Uluslararası camianın bilhassa İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım elini uzatması için bizzat girişimlerde bulundum. Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması aramızdaki dayanışmanın en büyük örneğidir. Yıkılan konutların yerine TOKİ yatırımı ile yeni binalar yaptık.

2020 Temmuz ayında, koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce tam bu noktada, konutların temel atma törenini canlı bağlantıyla gerçekleştirdik.

Bugün de toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon Euro'ya mal olan bu daireleri sahiplerine teslim ediyoruz. Teslim ettiğimiz konutların Arnavutluk'a ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk halkına olan sözümüzü yerine getirdik.

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Şimdi altını çiziyorum, kardeşliğin nişanesi çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç olduğunda orada olmak şiarıyla yanınızda yer alacağız. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşaa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu devam edecektir.

Değerli dostlarım, hem ortak bir tarihi hem ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak bizim en önemli medeniyet değerlerimizdendir. Koronavirüs salgınında o büyük devletler ülkeler kendi içerisine kapanırken, sınırlarının dışını gözlerine kapanırken, biz ayrım yapmadan herkese destek olduk.

Açılış törenine videokonferans yönetimiyle katıldığım hastanenin ismini dostluğumuzu yansıtan Türkiye-Arnavutluk hastanesi koyduk. Bu hastanede Türk ve Arnavut doktorlar oımuz omuza çalışıyor ve şifa dağıtıyor. Şimdi de deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum.

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Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak bizim elimizde. İnşa ettiğimiz deprem konutları ile 522 ailenin bundan sonraki hayatlarını güvende geçirmelerini istiyoruz. Deprem konutlarının Laçe şehrine hayırlı olmasını diliyorum. Bu konutlarda bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyorum. çevre Bakanlığımız ile TOKİ başta olmak üzere bu yapıda emeği geçen tüm kurumlarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli dostum Edi Rama'nın şahsında Arnavutluk makamlarına süreç içindeki destekleri için teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta: Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

FOTOĞRAF 17 2019’un Eylül ve Kasım aylarında yaşanan depremlerle sarsılan Arnavutluk'a, Türkiye yardım eli uzatmıştı. Albayrak İnşaat, Laç şehrinde Aralık 2020’de temeli atılan 522 konutun inşasını 10 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti kapsamında konutların resmi açılış törenini bugün yapacak. Resmi açılış töreni öncesi Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, örnek daireyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya gezdirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Arnavutluk Başbakanı Rama’yı dairede misafir eden Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak proje hakkında detaylı bilgi verdi. Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve tüm paydaşlarla beraber Albayrak İnşaat'a teşekkürlerini ifade etti. Albayrak İnşaat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Arnavutluk'a söz verdiği konutları teslim etti Albayrak İnşaat, TOKİ adına Arnavutluk'ta gerçekleştirdiği 522 konut, 37 ticari ünite, 375 araçlık kapalı otoparkı olan projeyi tamamladı. Daireler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün teslim töreni eşliğinde sahipleriyle buluşacak. Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, tören öncesinde örnek daireyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya gezdirerek bilgi verdi.

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