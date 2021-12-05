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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanına yapılacak Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu
Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi arazisinde incelemelerde buludu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden de bilgi alan Erdoğan saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi.

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