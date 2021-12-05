Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.
Yetkililerden de bilgi alan Erdoğan saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.
Yetkililerden de bilgi alan Erdoğan saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi.
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