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Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM'ye bir üye atayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa Mahkemesi üyeliğinden emekli olan Muhammed Emin Kuz'un yerine kısa sürede yeni bir atama yapacağı öğrenildi.

12:14 - 4/06/2024 Salı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Anayasa Mahkemesi üyesi Muhammed Emin Kuz'un 12 Mayıs'ta emekli olmasından bu yana yeni bir üye atanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre içinde Kuz'un yerine yeni bir üye atayacağı bekleniyor.


Muhammed Emin Kuz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevindeyken 8 Mart 2013'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 14 Mart 2013'te göreve başlamıştı. 12 Mayıs 1959 doğumlu olan Kuz, 65 yaşını doldurduğu için 12 Mayıs 2024'te emekli oldu. Ancak, 3 Haziran'a kadar yerine yeni bir atama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kuz'un yerine atayacağı yeni üyenin kararının yakında Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.


Anayasa Mahkemesi'nde Kuz’dan önce de eski başkan Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresi dolmuştu. Arslan'ın görev süresinin dolmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulunca gösterilen üç aday arasından Ömer Çınar'ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti. Arslan'dan boşalan Anayasa Mahkemesi başkanlığına ise üyeler arasındaki seçimle Kadir Özkaya getirilmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkmenistan gazının Türkiye'ye aktarılması artık sadece zaman meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'nın açılışına mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında; Azerbaycan'la Türkiye'nin ortak projelerinin sadece iki ülkeye değil bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar sağladığını belirterek "Türkmenistan'da üretilecek gazın ortak çabalarımızla Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması ve TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesi artık sadece zaman meselesidir. Nahçıvan üzerinden elektrik ihracatı ve Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projelerini en yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar temelinde yükselecek huzur ve refahın sağlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



#Anayasa Mahkemesi
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Atama
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