Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM'ye bir üye atayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'nın açılışına mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında; Azerbaycan'la Türkiye'nin ortak projelerinin sadece iki ülkeye değil bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar sağladığını belirterek "Türkmenistan'da üretilecek gazın ortak çabalarımızla Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması ve TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesi artık sadece zaman meselesidir. Nahçıvan üzerinden elektrik ihracatı ve Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projelerini en yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar temelinde yükselecek huzur ve refahın sağlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.