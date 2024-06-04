Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM'ye bir üye atayacak

Anayasa Mahkemesi üyesi Muhammed Emin Kuz'un 12 Mayıs'ta emekli olmasından bu yana yeni bir üye atanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre içinde Kuz'un yerine yeni bir üye atayacağı bekleniyor.
Muhammed Emin Kuz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevindeyken 8 Mart 2013'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 14 Mart 2013'te göreve başlamıştı. 12 Mayıs 1959 doğumlu olan Kuz, 65 yaşını doldurduğu için 12 Mayıs 2024'te emekli oldu. Ancak, 3 Haziran'a kadar yerine yeni bir atama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kuz'un yerine atayacağı yeni üyenin kararının yakında Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
Anayasa Mahkemesi'nde Kuz’dan önce de eski başkan Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresi dolmuştu. Arslan'ın görev süresinin dolmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulunca gösterilen üç aday arasından Ömer Çınar'ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçmişti. Arslan'dan boşalan Anayasa Mahkemesi başkanlığına ise üyeler arasındaki seçimle Kadir Özkaya getirilmişti.