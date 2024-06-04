Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Azalan doğum oranları alarm veriyor' diyerek açıkladı: Yeni uygulamaları devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında LGBT dayatmasına ayrı bir yer ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumunun öneminin daha iyi anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Küresel kültürün desteklediği ve teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikaları insan neslini fıtratını tehdit eder boyutlara ulaştı. LGBT dayatması faşizmi dahi aratır bir zorbalığa, baskıya ve toplumu yozlaştırma aracına dönüştü." dedi.