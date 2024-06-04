|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Azalan doğum oranları alarm veriyor' diyerek açıkladı: Yeni uygulamaları devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız" dedi.

Büşra Soyal
19:02 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 19:45 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Azalan doğum oranlarının dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun temel direği olan aile kurumun önemini daha iyi anladığımız günlerden geçiyoruz. Küresel kültürün desteklediği cinsiyetsizleştirme politikaları insan neslini tehdit eder boyutlara ulaştı. LBGT dayatması faşizmi aratır şekilde toplumu yozlaştırmaya dönüştü.
Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. Bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız.

Ailemiz istikbalimiz temasıyla 8. aile şurasını düzenledik. Evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. İlk kez hazırlanan ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planını hayata geçirdik. Kadının güçlenmesi eylem planını hayata geçirdik. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Genelgesi'ni çıkardık. Son 1 yılda bin 33 çocuğumuz koruyucu aile yanına yerleştirdik. Güçlü aile güçlü Türkiye vizyonuyla bu alandaki faaliyetimizi genişleterek sürdüreceğiz."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kabine toplantısı
#Aile
#Doğum
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Güneş çarpmasına karşı dikkatli olun: Yapılması gerekenler ve ilk yardım önerileri