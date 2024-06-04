Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Azalan doğum oranları alarm veriyor' diyerek açıkladı: Yeni uygulamaları devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Azalan doğum oranlarının dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Ailemiz istikbalimiz temasıyla 8. aile şurasını düzenledik. Evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. İlk kez hazırlanan ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planını hayata geçirdik. Kadının güçlenmesi eylem planını hayata geçirdik. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet Genelgesi'ni çıkardık. Son 1 yılda bin 33 çocuğumuz koruyucu aile yanına yerleştirdik. Güçlü aile güçlü Türkiye vizyonuyla bu alandaki faaliyetimizi genişleterek sürdüreceğiz."