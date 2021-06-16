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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Meclisi'nde hitap etti: Bütün dünya bilsin Azerbaycan'ın yanındayız

Azerbaycan Milli Meclisi'nde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözlerini kırpmadan Karabağ için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyorum. Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Meclisinde hitap etti: Bütün dünya bilsin Azerbaycanın yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'nde hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'nde hitap etti.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İki devlet tek millet anlayışı ile saygı ve bahtiyarlıkla selamlıyorum. Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azad etmiş milli mecliste sizinleyim. Tüm bölge ülkeleri hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Refahın artması için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız.

Canı yananlar, kanı dökülenler sadece Karabağ’da yaşayan insanlardır. 30 yıl beni Azeri kardeşlerim kendi meskenlerinden uzaktaydı. 30 yıl sonra asıl sahiplerine ulaştılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün dünya bilsin ki dün Azerbaycan'ın yanındaydık yarın da yanında yer alacağız
OYNAT 00:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün dünya bilsin ki dün Azerbaycan'ın yanındaydık yarın da yanında yer alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu kutlu vatan savaşı döneminde Türkiye hem devlet hem de millet olarak, tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanında yer almıştır. Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki inşallah yarında yanında yer alacağız' ifadelerini kullandı.


"BÜTÜN DÜNYA BİLSİN"

  • Gözlerini kırpmadan Karabağ için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyorum. Türkiye olarak tüm kalbiyle Azerbaycan’ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki yarında da yanında yer alacağız.

Karabağ’ı ve işgal altındaki toprakları yakıp gidenler, işgali görmeyenler azadlık mücadelesini engellemek için seferber oldular. Fuzuli’yi görsünler, Karabağ’ı görsünler her şey ortada. Gelirken işgalci giderken tarumarcı idiler.

Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanlar önce Kafkaslara, Azerbaycan'a bakmalı. Sonra vicdanları elverirse yönelttikleri ithamları kendileriyle ayrıca konuşuruz.

Şuşa'yı gelecek yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak görmekten gurur duyarız.

AA

Karabağ Zaferinin kıymeti zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Bu yıkımın değil, insanın zulümün değil adaletin savaşın değil barışın zaferidir.

Kardeşim Aliyev ile altı ülkeden oluşan platform oluşturalım, bu platformla bölgeye sükunet gelsin dedik. Bölgenin barışa ihtiyacı var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Meclisi'nde şiir okudu: Aşkımız bir yolumuz bir
OYNAT 00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Meclisi'nde şiir okudu: Aşkımız bir yolumuz bir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Meclisi'nde konuştu. Türkiye olarak, bugün olduğu gibi gelecekte de Azerbaycan'ın yanında olunacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini Azerbaycanlı şair ve yazar Bahtiyar Vahapzade'nin ''Azerbaycan-Türkiye' şiiriyle noktaladı.


AA

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