Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Fuzuli Uluslararası Havalimanı açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Erdoğan, Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile birlikte açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ’a geldi. Erdoğan’ı taşıyan uçak, Füzuli ilinde 8 ayda inşa edilen ve Karabağ’ın dünyaya açılan kapısı olan Füzuli Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.
Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı’na inen ilk cumhurbaşkanı olurken, kendisini karşılayan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi.
Kurdeleyi birlikte kestiler
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatan Muharebesi neticesinde işgalden kurtarılan Fuzuli'deki Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katıldı
Erdoğan, bölgede yapılan kara yolunun ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine iştirak edecek.
Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.