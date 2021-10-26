Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Fuzuli Uluslararası Havalimanı açıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Fuzuli Uluslararası Havalimanı açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Erdoğan, Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile birlikte açtı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda: Fuzuli Uluslararası Havalimanı açıldı
Erdoğan ve Aliyev Fuzuli Havalimanı'nı açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ’a geldi. Erdoğan’ı taşıyan uçak, Füzuli ilinde 8 ayda inşa edilen ve Karabağ’ın dünyaya açılan kapısı olan Füzuli Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

  • Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı’na inen ilk cumhurbaşkanı olurken, kendisini karşılayan Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

Kurdeleyi birlikte kestiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatan Muharebesi neticesinde işgalden kurtarılan Fuzuli'deki Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katıldı

  • Erdoğan, bölgede yapılan kara yolunun ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine iştirak edecek.

Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Fuzuli Havalimanı uluslararası uçuşlar için hazırlanıyor: Bakü’den ilk uçuş gerçekleştirildi
DÜNYA
Fuzuli Havalimanı uluslararası uçuşlar için hazırlanıyor: Bakü’den ilk uçuş gerçekleştirildi

Gardaşla ortak açılış
GÜNDEM
Gardaşla ortak açılış

Sadece 8 ayda inşa edildi: Erdoğan ve Aliyev açılışını yarın yapacak
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Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı yarın Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in katılacağı törenle hizmete girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı olacak.<br><br>
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Temeli 14 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından atılan Fuzuli Havalimanı en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak 8 ayda uçakları kabul edecek hale geldi. Havalimanına ilk test uçuşu 22 Ağustos'ta gerçekleştirildi.
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Havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar Fuzuli Havalimanı'nda rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek.<br><br>
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Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.
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\"Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı\"<br><br>Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 16 Ekim'de imzaladığı kararname ile Fuzuli Havalimanı'na, \"uluslararası havalimanı\" statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havalimanını FZL kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı.
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Uluslararası uçuşların da yapılacağı Fuzuli Uluslararası Havalimanı, bu sayede Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olacak.
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Havalimanının bölgedeki turizm ve ticaretin gelişmesine katkı sunması bekleniyor.
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Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya gidecek turist kafileleri de Fuzuli Havalimanı üzerinden taşınacak. Havalimanı Şuşa'ya yaklaşık 100, başkent Bakü'ye ise yaklaşık 300 kilometre mesafede yer alıyor.
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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, inşaat sürecinde havalimanına gerçekleştirdiği ziyaretlerden birinde, \"Havalimanı inşaatı bu yıl başladı. O zaman demiştim ki Fuzuli Uluslararası Havalimanı bu yıl açılacak. Belki de dünyada hiçbir havalimanı bu hızla inşa edilmemiştir. Pist hazır. Son hazırlıklar yapılıyor. Bu havalimanı Karabağ'ın hava kapısıdır.\" ifadesini kullanmıştı.
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Sadece 8 ayda inşa edildi: Erdoğan ve Aliyev açılışını yarın yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın açılışını yapacağı Fuzuli Uluslararası Havalimanı 8 ayda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı olacak. Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.


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