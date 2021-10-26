Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Fuzuli Uluslararası Havalimanı açıldı

Devlet Bahçeli'den AYM'ye Demirtaş ve Kavala tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. 'AYM öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain çapulcu varsa onlarla yan yanadır. Hak ihlali var diyen sözde hakimler külahıma anlatsın. Hem canımızı alıyorlar hem de paramızı alıyorlar. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin. FETÖ'cülerle süren mahkemeler kısa süre içinde sonuçlandırılmalıdır. Demirtaş ve Kavala davasında hak ihlali kararı veren sözde hakimler gelsin bunu külahıma anlatsınlar ' ifadelerini kullandı.