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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

22:57 . 12/06/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bakü'deki Gülüstan Sarayı'nda verilen yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.



#Akşam yemeği
#Azerbaycan
#Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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