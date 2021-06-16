Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı

Milli maç için Azerbaycan’a gelen taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'a gelen taraftarlar, Erdoğan'a otel çıkışında sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, 'Türkiye' ve 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı. Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maçı tribünden izleyecek izleyecek.

