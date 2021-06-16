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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı

NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Antalya'ya hareket etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycandan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagup Eyyübov ile Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da Antalya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da buluşmuştu.

Milli maç için Azerbaycan’a gelen taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi
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Milli maç için Azerbaycan’a gelen taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'a gelen taraftarlar, Erdoğan'a otel çıkışında sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, 'Türkiye' ve 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı. Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maçı tribünden izleyecek izleyecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - Galler maçını takip etti

  • EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Türkiye ile Galler karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı’na oynanan mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, statta takip etti.
  • Azerbaycan ziyareti için dün ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım’ı da yalnız bırakmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı’na gelen Recep Tayyip Erdoğan’a tribünde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Meclisi'nde hitap etti: Bütün dünya bilsin Azerbaycan'ın yanındayız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Meclisi'nde hitap etti: Bütün dünya bilsin Azerbaycan'ın yanındayız

Milli maç için Azerbaycan’a gelen taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi
GÜNDEM
Milli maç için Azerbaycan’a gelen taraftarlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisi


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