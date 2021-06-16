Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagup Eyyübov ile Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da Antalya'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da buluşmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - Galler maçını takip etti
EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Türkiye ile Galler karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı’na oynanan mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, statta takip etti.
Azerbaycan ziyareti için dün ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım’ı da yalnız bırakmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı’na gelen Recep Tayyip Erdoğan’a tribünde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de eşlik etti.