Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile görüştü

Azerbaycan'ın, işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 'Havalimanı Azerbaycan'a ve tüm dünyaya hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.