Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü: Türkiye'ye davet etti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.