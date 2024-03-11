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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü: Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Nahyan'ın doğum gününü ve Ramazan-ı Şerif’ini kutlayan Erdoğan, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı için Türkiye’ye davet etti.

22:04 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Al Nahyan - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Al Nahyan - Cumhurbaşkanı Erdoğan

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Al Nahyan’ın Ramazan-ı Şerif’ini de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan’ı iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı için Türkiye’ye davet etti."

Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#BAE
#Muhammed bin Zayed Al Nahyan
10 dakika önce
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