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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanını kabul etti
Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi.

Görüşmede, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.

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