Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanını kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi.
Görüşmede, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi.
Görüşmede, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.
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