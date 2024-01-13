Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile telefonda görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pençe Kilit bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, "Elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır" dedi. Bahçeli, "Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.