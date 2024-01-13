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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı. Erdoğan, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

16:11 - 13/01/2024 السبت
Güncelleme: 16:46 - 13/01/2024 السبت
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı

Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile de telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Bahçeli
#MHP
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