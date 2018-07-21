Cumhurbaşkanı Erdoğan bakan yardımcılarını atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, Adalet Bakanlığına 4,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlığına 2, Kültür ve Turizm Bakanlığına 3, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 3 ve Sağlık Bakanlığına 1 bakan yardımcısı atandı.
Bakan yardımcılığı görevine getirilen isimler;
Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş, Yıldız Seferinoğlu atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Hamza Yerlikaya ile Sinan Aksu getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ile Ömer Arısoy’un atanması gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’in olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına getirilen isimler ise Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun oldu.