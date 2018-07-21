Erdoğan bakan yardımcılarını atadı! Bakan yardımcıları kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bakan yardımcılarını atadı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atadı.

Haber Merkezi 21 Temmuz 2018, 01:46 Son Güncelleme: 21 Temmuz 2018, 11:02 Yeni Şafak