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POLİTİKA

Erdoğan bakan yardımcılarını atadı! Bakan yardımcıları kim oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bakan yardımcılarını atadı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan yardımcılığı atamaları yapıldı.
Bakan yardımcılığı atamaları yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, Adalet Bakanlığına 4,

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlığına 2, Kültür ve Turizm Bakanlığına 3, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 3 ve Sağlık Bakanlığına 1 bakan yardımcısı atandı.

Bakan yardımcılığı görevine getirilen isimler;

Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş, Yıldız Seferinoğlu atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Hamza Yerlikaya ile Sinan Aksu getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ile Ömer Arısoy’un atanması gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’in olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına getirilen isimler ise Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun oldu.

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